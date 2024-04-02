إطلاق مبادرة لتعزيز مهارات البرمجة لطلاب التعليم العام بالشرقية

أطلق مركز نمو للتعليم مبادرة تعليمية لتعزيز مهارات البرمجة لطلاب التعليم العام في المرحلة الابتدائية بالمنطقة الشرقية.
جاء ذلك بهدف دعم التعليم الرقمي والتكنولوجيا، وتعزيز قدرات الطلاب على التعلم واكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين، من خلال توفير فرصة تعليمية مبتكرة وتفاعلية لتعلم البرمجة باستخدام برنامج سكراتش ومتحكمة (سوّي-سوّي).
وتستهدف المبادرة أكثر من 200 طالب وطالبة.
وأكد الرئيس التنفيذي لمركز نمو للتعليم أشرف حمد أهمية تطوير خبرات الجيل الصاعد ومواكبة مستجدات التقنية وإعدادهم لرؤية المملكة الطموحة 2030، والتي تتمثل ركيزتها في الاعتماد على التقنيات الحديثة ولغات البرمجة، وأعرب عن حرص مركز نمو للتعليم على تفعيل الشراكات المجتمعية المتنوعة.