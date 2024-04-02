إطلاق مبادرة لتعزيز مهارات البرمجة لطلاب التعليم العام بالشرقية

جاء ذلك بهدف دعم التعليم الرقمي والتكنولوجيا، وتعزيز قدرات الطلاب على التعلم واكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين، من خلال توفير فرصة تعليمية مبتكرة وتفاعلية لتعلم البرمجة باستخدام برنامج سكراتش ومتحكمة (سوّي-سوّي).