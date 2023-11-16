المملكة ودول الكاريكوم.. قمة أولى نحو شراكة استراتيجية ومصالح مشتركة

وتمثل دعم الصندوق في تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية عبر قروض تنموية ميسّرة، لدول الكاريكوم إذ شملت تلك المشروعات، دول: (أنتيغوا وبربودا، جزر البهاما، غرينادا، بيليز، غيانا، جامايكا، سانت لوسيا، سانت فنسنت والغرينادين)، في مختلف القطاعات الحيوية والتنموية، وهي: (مشروع توسعة جامعة جزر الهند الغربية الخمس) في انتيغوا وبربودا، و(مشروع إنشاء مراكز حاضنة الأعمال، ومشروع نهضة مطارات جُزر العائلة في جزر البهاما)، و(مشروع البنية التحتية الذكية مناخيًا) في غرينادا، و(مشروع مستشفى المستوى الثالث في العاصمة بلموبان، ومشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية) في بيليز، و(مشروع تطوير البنية التحتية لقطاع الإسكان، ومشروع إنشاء جسر ويسمار) في غيانا، و(مشروع إعادة بناء وتأهيل مستشفى سانت جود) في سانت لوسيا، و(مشروع إنشاء مركز الرعاية الصحية في ساوث ريفيرز، ومشروع إنشاء مركز ثقافي فني وسوق للمنتجات الحرفية والزراعية في بيل فيو) في سانت فنسنت والغرينادين، و(مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية) في عاصمة دومنيكا "روسو".