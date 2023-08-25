60 % من البالغين بالمملكة يعانون السمنة.. ومختص: عبء 72 ملياراً واستنزاف!

وكشف في هذا الجانب، عن العبء الاقتصادي لزيادة الوزن والسمنة في المملكة، مشيراً إلى أنه وصل عام 2019 إلى 72 مليار ريال سعودي، بنسبة 38% من قيمة المخصص لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية لميزانية هذه السنة 2023 وقيمة المخصص لقطاع الموارد الاقتصادية عام 2023.