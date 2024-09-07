غدًا.. زحل يتقابل مع الشمس وقرصه مضاء بنسبة 100%

يُشار إلى أن زحل هو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس، وهو أبعد كوكب في النظام الشمسي يمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة، يمتلك العديد من الحلقات التي تتكون من قطع صغيرة من الجليد ، ويضم زحل 62 قمرًا موثقاً، تمت تسمية 53 منها فقط، و13 قمراً منها أقطارها أكبر من 50 كيلومترًا، لذلك فإن هذا الكوكب عالم جميل بكل ما تحمله الكلمة من معنى عند مشاهدته عبر التلسكوب.