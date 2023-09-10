"الغذاء والدواء" تحذر: مادة "الإكريلاميد" تظهر على الأغذية المعدّة بحرارة عالية

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من أضرار صحية قد تنتج حين الإفراط في تناول الأغذية التي تكون تعرضت لدرجات حرارة عالية، وظهر عليها لون يميل إلى السواد على السطح، والذي يُسمى "الإكريلاميد" حيث يُنصح في هذه الحالة بإزالة الأجزاء المتأثرة.
وعن مادة "الإكريلاميد" قال إبراهيم العضيبي، وهو خبير أول اتصالات مخاطر في الهيئة، إنها عبارة عن مادة كيميائية تتكون في الأغذية التي يتم طهيها أو تحميصها أو شيها؛ في درجة حرارة عالية، مثل اللحوم المشوية والمخبوزات والبطاطس المقلية والقهوة المحمصة.
وأضاف أنه في حال تعرض الغذاء لدرجة حرارة عالية وظهور لون مائل للسواد على السطح، فإنه ينصح بإزالة الأجزاء المتأثرة نظراً لاحتمالية وجود أضرار صحية عند استهلاكها بشكل مفرط.