"الغذاء والدواء" تحذر: مادة "الإكريلاميد" تظهر على الأغذية المعدّة بحرارة عالية

وعن مادة "الإكريلاميد" قال إبراهيم العضيبي، وهو خبير أول اتصالات مخاطر في الهيئة، إنها عبارة عن مادة كيميائية تتكون في الأغذية التي يتم طهيها أو تحميصها أو شيها؛ في درجة حرارة عالية، مثل اللحوم المشوية والمخبوزات والبطاطس المقلية والقهوة المحمصة.