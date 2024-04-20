"إغاثي الملك سلمان" يوزع 1.920 سلة غذائية بالنيل الأزرق بالسودان وينفذ 66 مهمة إسعافية في لبنان

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.
وراجع العيادات 95 مستفيدًا خلال الفترة من 3 وحتى 9 إبريل 2024م، منهم 33 مستفيدًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، و22 حالة في عيادة الحالات الطارئة، و38 مريضًا في عيادة الباطنية، فيما راجع مستفيدان اثنان عيادة التوعية والتثقيف.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع 32 فردًا عيادة الخدمات التمريضية، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 86 مريضًا، فيما راجع قسم الجراحة والتضميد 3 مستفيدين.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.920 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في مركز الرصيص بمحافظة الدمازين في ولاية النيل الأزرق بجمهورية السودان، استفاد منها 12.426 فردًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب المحتاجة والمتضررة في شتى بقاع الأرض.
فيما واصل إسعاف "سبل السلام" في مدينة المنية وشمال لبنان تلبية المهمات في إطار جهود الاستجابة لمتطلبات المرضى والمصابين، بتمويل وإشراف من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع بلدية المنية، حيث تم تنفيذ 66 مهمة خلال أسبوع تنوعت بين إسعاف ونقل المرضى والجرحى من وإلى المستشفيات.
يأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة من خلال المركز لدعم الخدمات الطبية والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.
ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 35.948 كيلوغرامًا من التمر للأسر الأكثر احتياجًا في ولايات ميناس جيرايس، وإسبيريتو سانتو، وريو دي جانيرو، وساو باولو بالمنطقة الجنوبية الشرقية من جمهورية البرازيل الاتحادية، استفاد منها 11.660 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع 100 طن من التمور في جمهورية البرازيل والدول المجاورة. ويأتي ذلك في إطار سلسلة من المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.
فيما قدم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة تعز، خدماته الطبية المتنوعة لـ 391 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر فبراير 2024 م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وجرى خلال المشروع تقديم 1.576 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 65 % ونسبة الإناث 35 %، بينما شكلت نسبة النازحين 12% والمقيمين 88 % من إجمالي المستفيدين, وتوزعت الخدمات التي حصلوا عليها بين تسليم وقياس وصيانة أطراف صناعية، إضافة إلى خدمات العلاج الطبيعي والاستشارات التخصصية.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشروعات الإنسانية المتنوعة التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.