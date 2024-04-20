"إغاثي الملك سلمان" يوزع 1.920 سلة غذائية بالنيل الأزرق بالسودان وينفذ 66 مهمة إسعافية في لبنان

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 35.948 كيلوغرامًا من التمر للأسر الأكثر احتياجًا في ولايات ميناس جيرايس، وإسبيريتو سانتو، وريو دي جانيرو، وساو باولو بالمنطقة الجنوبية الشرقية من جمهورية البرازيل الاتحادية، استفاد منها 11.660 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع 100 طن من التمور في جمهورية البرازيل والدول المجاورة. ويأتي ذلك في إطار سلسلة من المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.