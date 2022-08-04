أرامكو السعودية وسابك للمغذيات الزراعية تحصلان على أول شهادات اعتماد في العالم لمنتجات الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء

بدوره، قال نائب الرئيس لكفاءة الطاقة وإدارة الكربون في "سابك" فهد الشريهي: "نعمل على الاستفادة من بنيتنا التحتية القوية الحالية لإنتاج الأمونيا الزرقاء التي يمكن أن تساعد في تلبية احتياجات العالم المتزايدة للحلول المستدامة، وفي إطار المساعدة في تحقيق هدف المملكة المتمثل في تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060م وفق أهداف مبادرة السعودية الخضراء، تركز "سابك" على الهيدروجين ودوره الأساسي في التخلص من الكربون، وتجعل ذلك جزءًا من خارطة الطريق الشاملة التي وضعناها في "سابك" لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050م، حيث نهدف لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 20% بحلول عام 2030م، إلى جانب ذلك، تستكشف "سابك" فرصًا لاستخدام الهيدروجين في الكيمياء الخضراء لتعزيز دورها في تقديم الحلول المستدامة".