شاهد "خريطة الخطر لهبوطات طرق شمال الرياض".. و"النقل" توضح 3 نقاط

وتقوم تلك الشاحنات التي لا تكاد تتحرك عجلاتها بسبب تلك الأحمال الزائدة بالتحرك في جميع الاتجاهات (جنوبًا وشرقًا للرياض، وشمالًا للمجمعة وسدير، وغربًا للدوادمي والسر)؛ فتفتت الأسفلت بعجلاتها، وتتسبب في إتلاف مركبات عدد كبير من سالكي تلك الطرق، كما تسبب ذلك في تلف بعض الشاحنات نفسها وتعطلها على الطريق؛ لعدم قدرتها على السير بتلك الكميات الهائلة مسببة مخاطر لسالكي الطريق، وتعطيل السير في كثير من الأحيان.