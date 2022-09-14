16 بلدية فرعية.. "أمانة جدة" تصادر 13 طناً من الخضراوات والسلع المتنوعة

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية تمكنت من مصادرة وإتلاف 425 من العربات العشوائية في مواقع متفرقة، وتنوّعت المواد المعروضة عشوائياً لتشمل الخضراوات والفاكهة والملبوسات، مبينة أن كميات الخضراوات والفاكهة الصالحة للاستهلاك سُلّمت للجمعيات الخيرية.