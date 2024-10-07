عضو مجلس الشورى د. دلال نمنقاني: ذكرى البيعة العاشرة تجسد مسيرة ملك حمل رفاهية المواطن ونهضة الوطن

أكدت عضو مجلس الشورى، الأستاذة الدكتورة دلال محي الدين محمد علي نمنقاني، أن الذكرى العاشرة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تأتي كذكرى وطنية عظيمة تعبر عن التقدير لمسيرة ملك حمل على عاتقه رفاهية المواطن ونهضة الوطن منذ توليه الحكم في 23 يناير 2015.
وقالت نمنقاني: “إننا ونحن نحتفل بهذه المناسبة الغالية نستعرض الإنجازات العظيمة التي حققتها المملكة العربية السعودية خلال هذه السنوات، ومن أهمها رؤية المملكة 2030، الخطة الطموحة التي تهدف إلى النهوض بالمملكة في كافة المجالات وتنويع الاقتصاد السعودي ليصبح أكثر استدامة. كما أن المملكة شهدت تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة في مجال البنية التحتية، وزيادة الاستثمارات في القطاع الخاص التي فتحت آفاقًا جديدة أمام جيل الشباب السعودي.”
وأشارت نمنقاني إلى أن العهد الزاهر للملك سلمان يشهد نهضة تنموية غير مسبوقة، تمثلت في مشاريع عملاقة ومبادرات طموحة تعكس رؤية القيادة وحرصها على بناء وطن متقدم ومزدهر في كافة المجالات. وأوضحت أن المملكة قامت بإصلاحات كبيرة وجذرية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، بما في ذلك إنشاء صندوق الاستثمارات العامة الذي يساهم في جلب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتوطين الصناعات المختلفة.
وأضافت نمنقاني أن المملكة نجحت أيضًا في استقطاب الرياضات العالمية، مثل التجهيز لاستضافة كأس العالم 2034 ومعرض إكسبو الدولي في الرياض، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والسياحية، مما كان له الأثر الكبير في تحقيق أهداف رؤية التنمية 2030 بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وفي ختام حديثها، أشارت نمنقاني إلى الإصلاحات الاجتماعية الكبيرة التي شهدها عهد الملك سلمان، ومن أبرزها تمكين المرأة بشكل غير مسبوق في جميع المجالات، سواء من خلال منحها الحق في القيادة أو تعزيز دورها في القوى العاملة ومشاركتها في مسيرة التنمية.
واختتمت نمنقاني قائلة: “أدام الله علينا نعمة الأمن والأمان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ونحن نجدد الولاء والوفاء لهذا الوطن وقيادته الرشيدة، ونتطلع إلى مستقبل مشرق ومستدام.”