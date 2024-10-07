عضو مجلس الشورى د. دلال نمنقاني: ذكرى البيعة العاشرة تجسد مسيرة ملك حمل رفاهية المواطن ونهضة الوطن

وقالت نمنقاني: “إننا ونحن نحتفل بهذه المناسبة الغالية نستعرض الإنجازات العظيمة التي حققتها المملكة العربية السعودية خلال هذه السنوات، ومن أهمها رؤية المملكة 2030، الخطة الطموحة التي تهدف إلى النهوض بالمملكة في كافة المجالات وتنويع الاقتصاد السعودي ليصبح أكثر استدامة. كما أن المملكة شهدت تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة في مجال البنية التحتية، وزيادة الاستثمارات في القطاع الخاص التي فتحت آفاقًا جديدة أمام جيل الشباب السعودي.”