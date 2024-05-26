"سلمان للإغاثة" ذراع إنساني.. إشادة أممية بجهود المملكة لتحسين وضع محتاجي العالم

الْتقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا الدكتور هانس كلوغ؛ وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بدورتها الـ77 في مدينة جنيف.