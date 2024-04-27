لرفع الحرج ودفع الضرر.. "رئاسة الشؤون الدينية" تشدّد: تصريح الحج يحقّق المقاصد الشرعية

وقالت رئاسة الشؤون الدينية، إن التزام قاصدي بيت الله الحرام للحج باستخراج تصريح الحج؛ يحقّق قواعد الشريعة الإسلامية، من جلب المصالح ودرء المفاسد، ومراعاة ما يترتب من وجود الأعداد المليونية من حجاج بيت الله الحرام في زمانٍ ومكانٍ واحدٍ في المسجد الحرام والمشاعر المقدّسة؛ من الزحام والتدافع وغير ذلك؛ مما يحتاج معه إلى إزالة الضرر ودفعه عنهم؛ إعمالاً بالقواعد والكليات الشرعية، التي تُبنى عليها الأحكام، وتتحقّق بها مصلحة العباد والبلاد؛ فإنه "لا ضرر ولا ضرار"، و"الضرر يُزال"؛ لذا يلزم على قاصد الحج الحصول على تصريح الحج، كما قرّره ولي الأمر؛ إذ حكم ولي الأمر منوطٌ بالمصلحة، وطاعته فيما يقرّره مراعاة للمصلحة العامة طاعة له في المعروف، ائتماراً بقول الحق -جل وعلا-: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسولَ وَأُولِي الأَمرِ مِنكُم﴾ [النساء: ٥٩].