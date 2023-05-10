وحداتٌ متنوعة وتصاميم عصرية.. "الوطنية للإسكان" "NHC" تطلق مشروع "مد قمرة" في القطيف

أطلقت الوطنية للإسكان "NHC"، مشروع "مد قمرة"، أحد مشاريع مجتمع قمرة في محافظة القطيف، ضمن الجهود المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص لضخ المزيد من المشاريع السكنية ذات التطوير الشامل في المنطقة الشرقية.
ويوفر المشروع الجديد وحدات سكنية بمساحات تتراوح ما بين 250- 381م2، وبنماذج متطورة عالية الجودة، وبتصاميم عصرية سيتم تنفيذها بأسلوب معماري معاصر يحقق الراحة والرفاهية في بيئة حيوية ذات طابع حضري مميز.
ويمتد مجتمع "قمرة" على مساحة تتجاوز 1.4 مليون م2، وبطاقة سكانية استيعابية تتخطى 11 ألف نسمة، وبوحدات متنوعة تتميز بجودة البناء والتصاميم العصرية، داخل مجتمع سكني متكامل.
وعملت "الوطنية للإسكان" على تعزيز جودة الحياة من خلال مواقعها الاستراتيجية، وسط النطاق العمراني لتحقيق أفضل المعايير لكل الخدمات، من مرافـق تعليمية وصحية وتجارية، بالإضافة إلى المساحات الخضراء والمراكز الرياضية والتـرفيهية؛ فيما أتاحت الحجز وتسجيل الاهتمام من خلال الرابط التالي:
يُذكر أن "الوطنية للإسكان" هي الشركة الممكنة لقطاع التطوير العقاري، وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية، التي تتسم بجودة الحياة، وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية؛ في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.