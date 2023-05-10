وحداتٌ متنوعة وتصاميم عصرية.. "الوطنية للإسكان" "NHC" تطلق مشروع "مد قمرة" في القطيف

يُذكر أن "الوطنية للإسكان" هي الشركة الممكنة لقطاع التطوير العقاري، وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية، التي تتسم بجودة الحياة، وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية؛ في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.