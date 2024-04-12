طقس ثالث أيام العيد.. الأرصاد: أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على هذه المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ ساعة، تصل إلى 45 كم/ ساعة على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 45 كم/ ساعة على الجزء الأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-45 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.