غرفة الشرقية تحصد مركزين متقدمين في قائمة أفضل بيئة عمل للعام 2025

من جانبه، أكد أمين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل أن الجائزة هي ثمرة لجهود قدمتها الغرفة من خلال إدارة الموارد البشرية استهدفت التطوير المهني للموظفين، وتحديث السياسات الداخلية، وتفعيل أساليب التواصل المؤسسي، مشيرًا إلى أن الغرفة تؤمن بأن رضا الموظفين وولاءهم وإبداعهم هو أساس نجاح أي منظمة تطمح للاستدامة والتميز المؤسسي، موضحا بأن الغرفة نفّذت خلال السنوات الماضية عددًا من المبادرات التي عززت مناخ العمل، من بينها برامج التدريب المتقدمة، وتمكين الكفاءات الشابة، وتطبيق منهجيات التحسين المستمر، إضافة إلى الاستثمار في الحلول الرقمية التي تسهّل بيئة العمل وترفع كفاءتها.