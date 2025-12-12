غرفة الشرقية تحصد مركزين متقدمين في قائمة أفضل بيئة عمل للعام 2025

في إنجاز جديد يعكس تقدّمها المؤسسي حصدت غرفة الشرقية المركز الثالث كأفضل بيئة للعمل في القطاع العام بالمملكة لعام 2025، والمركز الثلاثون كأفضل بيئة للعمل للمواطنين السعوديين لعام 2025 من قبل المنظمة العالميةGreat place to work ، وذلك نظير جهودها المستمرة في توفير بيئة وظيفية محفّزة تعتمد أعلى معايير الجودة المهنية والوظيفية.
وثمّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء، حصول الغرفة على الجائزة، معتبرًا أنها “شهادة ثقة دولية تترجم الاهتمام الكبير الذي توليه الغرفة لمنسوبيها وحرصها على تعزيز ثقافة العمل الإيجابي والمستدام، وقال: نحن نؤمن بأن بناء بيئة عمل صحية ومحفّزة هو حجر الأساس في تقديم خدمات نوعية لقطاع الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية في المنطقة الشرقية.
من جانبه، أكد أمين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل أن الجائزة هي ثمرة لجهود قدمتها الغرفة من خلال إدارة الموارد البشرية استهدفت التطوير المهني للموظفين، وتحديث السياسات الداخلية، وتفعيل أساليب التواصل المؤسسي، مشيرًا إلى أن الغرفة تؤمن بأن رضا الموظفين وولاءهم وإبداعهم هو أساس نجاح أي منظمة تطمح للاستدامة والتميز المؤسسي، موضحا بأن الغرفة نفّذت خلال السنوات الماضية عددًا من المبادرات التي عززت مناخ العمل، من بينها برامج التدريب المتقدمة، وتمكين الكفاءات الشابة، وتطبيق منهجيات التحسين المستمر، إضافة إلى الاستثمار في الحلول الرقمية التي تسهّل بيئة العمل وترفع كفاءتها.
ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لمسيرة من النجاحات التي حققتها الغرفة في مجال التطوير المؤسسي، حيث أصبحت بيئة العمل فيها نموذجًا يحتذى به بين الجهات الاقتصادية، الأمر الذي يعزز ثقة مجتمع الأعمال ويدعم قدرة الغرفة على استقطاب الكفاءات المتميزة والمواهب الواعدة.
وجاء هذا التتويج بعد سلسلة من عمليات التقييم الشاملة التي أجرتها المنظمة، والتي شملت استطلاعات لآراء منسوبي الغرفة وقياس مستوى الرضا والثقة ومؤشرات الأداء الداخلي.
وقد حققت الغرفة معدلات مرتفعة في معظم المعايير، بما يعكس التزامها الجاد ببناء بيئة عمل استثنائية ترتكز على الاحترام، التمكين، التطوير، والشفافية.
وتعد شهادة Great Place to Work إحدى أبرز الجوائز العالمية في مجال بيئات العمل، وتتميز بمعايير صارمة تعتمد على تقييمات الموظفين بشكل مباشر، إضافة إلى مراجعة السياسات التنظيمية والمؤسسية.
ويعكس حصول غرفة الشرقية على هذه الجائزة موقعها الريادي بين الغرف التجارية في المملكة، وقدرتها على تقديم نموذج مؤسسي ملهم يليق بمكانة القطاع الاقتصادي في المنطقة الشرقية.
وتواصل غرفة الشرقية الاستثمار في رأس المال البشري وتطويره بوصفه أحد أهم ركائز نجاحها، عبر إطلاق مبادرات جديدة تستهدف الإبداع والابتكار، وتعزيز تجربة الموظف، وتنمية الكفاءات الوطنية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات التي تقدمها لقطاع الأعمال، ودعم مسيرة التحول الاقتصادي في المملكة.