مع تجاوز الحرارة الـ40.. "مدينة الثلج" بالرياض توفر 13 لعبة تناسب مختلف الأعمار

ونظرًا لطبيعة المكان قارص البرودة، يعيش الزائر التجربة بكامل تفاصيلها من حيث نوعية الزي والحذاء والخوذة والقفازات، ونوعية الألعاب والرياضات الموزعة في أرجاء الموقع منها الألعاب الإلكترونية للأطفال، وعرض الليزر الذي يقام كل 3 ساعات يوميًّا، والكرات العملاقة، وإطارات التزلج داخل الأنفاق الثلجية، إضافة إلى لعبة مغامرة المتاهة، والجسر الطائر.