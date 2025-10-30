الكهموس: المملكة تبنّت نهجًا استراتيجيًا لمكافحة الفساد وبناء منظومة مؤسسية تعزّز النزاهة والتعاون الدولي

وأَكَّدَ بأن المملكة تدرك الدور المحوري الذي تضطلع به مجموعة عمل مكافحة الفساد في تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة الفساد لبناء مجتمعٍ يقوم على العدالة والازدهار، مبينًا أن تأسيس شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network) يُعدّ من أبرز منجزات المجموعة، لما أسهمت به من تعزيزٍ للتعاون الدولي وتيسيرٍ لاسترداد الأصول المنهوبة، معربًا عن تطلعاته بأن تواصل دول مجموعة العشرين دعمها الفاعل لتطوير الشبكة ودعم أهدافها وتحقيق الغايات التي أُنشئت من أجلها.