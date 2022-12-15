بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": القمم السياسية المتزامنة خطوةٌ سعودية للتعاون وتعجيل التنمية
استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج، خبر الأسبوع حول الحدث الكبير في السعودية، الذي جمع القادة والزعماء والرؤساء لعقد القمم، التي تُعد أحدث سلسلة من حِزَم "القمم المتزامنة" التي استضافتها السعودية؛ هذه الخطوة السعودية التي تقود إلى التعاون المثمر، وتعجّل عملية التنمية، وتحقق الأهداف بسرعة.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي سياق فقرة "المشي مع العرفج"، استعرض البرنامج مقطع فيديو مع المذيع "مفيد النويصر"، يتحدث من خلاله عن علاقته بالمشي والأشياء التي اعتاد أن يفعلها أثناء المشي.
وفي نفس السياق ومن خلال فقرة البرواز استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا لاحتفال الجامعة العربية المفتوحة بمرور عشرين عامًا على تأسيسها، وتدشين معرض مؤسس الجامعة الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز في الكويت.
أما فقرة "مزايين الكتب" فقد استعرض عامل المعرفة كتاب "الأمن السيبراني بكل بساطة"، هذا الكتاب الذي يعتبر بمثابة تعريف بمفاهيم الأمن السيبراني، كما عرض مقطعًا للخبير التقني "عبدالله السبع" يعرّفنا بالكتاب، ومقطع آخر للمؤلفة "آلاء بخاري" تتحدث عن قصة كتاب.
وأخيرًا وفي فقرة "سيرة وتر"، يروي الشاعر "طارش قطن" قصة أغنية "يا خاتم سليمان" التي غناها الفنان عبدالمجيد عبدالله.