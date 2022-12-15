بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": القمم السياسية المتزامنة خطوةٌ سعودية للتعاون وتعجيل التنمية

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج، خبر الأسبوع حول الحدث الكبير في السعودية، الذي جمع القادة والزعماء والرؤساء لعقد القمم، التي تُعد أحدث سلسلة من حِزَم "القمم المتزامنة" التي استضافتها السعودية؛ هذه الخطوة السعودية التي تقود إلى التعاون المثمر، وتعجّل عملية التنمية، وتحقق الأهداف بسرعة.