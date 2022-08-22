"الندوة العالمية": السعودية وقفت بجانب الشعوب في أزماتها وجسدت منهجيتها الإسلامية

وثمنت "الندوة العالمية" جهود كل العاملين في العمل الخيري والإنساني والتطوعي داخل المملكة وخارجها، وتخص أولئك الذين تضامنوا مع البرامج الإنسانية التي تقدمها الندوة وأسهموا في إيصال رسالة الإنسانية وقاموا بتأدية واجبهم بكل تفانٍ وإخلاص مجسدين روح الجسد الواحد الذي تدعو له مبادئ الإسلام وتحث على الرحمة والتسامح ومساعدة المحتاجين والمعوزين، وهو التوجه الكريم الذي تضمنته وأحيته رؤية 2030 وجعلته من الأسس الراسخة لنهضة المملكة لغدٍ مشرق.