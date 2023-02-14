"الأراضي البيضاء" يُصدر فواتير الدورة السابعة للمرحلة الأولى في جدة

وأوضح البرنامج في بيان صحافي له، اليوم، أنه سيترتب على عدم السداد خلال المدة المحددة مخالفة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى الإلزام بسداد الرسوم المستحقة، ويمكن الاستعلام برقم الصك فقط عن وجود رسم قائم على أي أرض بيضاء وكذلك تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج عبر الرابط: idlelands.housing.gov.sa، كما يمكن أيضًا الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال الموقع.