إغلاق أكثر من 10 “لاونجات” مخالفة في حملات رقابية متواصلة بالرياض

رصدت “سبق” استمرار الحملة الرقابية التي تنفّذها أمانة منطقة الرياض على المقاهي ومحال تقديم المشروبات في العاصمة، حيث تم إغلاق أكثر من 10 “لاونجات” مخالفة منذ الاعلان عن بدء الجولات الرقابية، حيث تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لمنشات مغلقة وعلى أبوابها إشعارات الإغلاق.
وتأتي هذه الجهود الرقابية، التي تنفّذها أمانة الرياض بمشاركة الجهات المختصة والشريكة، ضمن حملات مكثفة تهدف إلى حماية الصحة العامة وضمان التزام تلك المنشآت بالاشتراطات البلدية والصحية.
وكانت هذه الحملات قد أسفرت عند انطلاقها الأسبوع الماضي عن ضبط 26 مخالفة تهدّد الصحة العامة في عدد من محال تقديم المشروبات ￼، وقد نتج عن ذلك إغلاق منشأتين بعد رصد مخالفات جسيمة فيهما.
وجاءت هذه الحملة حسب ما ذكرته الأمانة في بيانها السابق تحديدًا بعد جولات رقابية مكثفة وتلقي عدة بلاغات عبر تطبيق “مدينتي”، أشارت إلى وجود مخالفات متعددة من بينها تدني مستوى النظافة وتشغيل عمالة من دون الحصول على الشهادات الصحية اللازمة، وممارسات أخرى تمسّ سلامة المستهلكين.