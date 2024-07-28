"قات" و"حشيش" و"أمفيتامين".. إحباط 4 عمليات لتهريب المخدرات بجازان وعسير

تواصل الجهات الأمنية على مدار الساعة جهودها لإحباط وكشف أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، حيث شهدت الساعات القليلة الماضية الإعلان عن إحباط 4 عمليات بجازان وعسير.
وتفصيلًا، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (210) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي عسير أحبطت دوريات الأفواج الأمنية تهريب 5830 قرصًا من مادة الأمفيتامين المخدر، و121.250 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمحافظة الفرشة، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.
ومن جازان أيضًا أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث تهريب (16) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ونبقى في جازان أيضًا، حيث قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتهريبهما (72) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.