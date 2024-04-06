جهود خيرية وتنظيمية ترافق المصلين بجامع القبلتين بالمدينة المنورة

ورصدت عدسة "واس"، اليوم، مشاهد جلوس الصائمين على سفر الإفطار في جامع القبلتين الذي عرف تاريخيًّا باسم "مسجد بني سلَمة"، والذي يشهد ومحيطه منذ عدة أشهر تنفيذ أعمال تطويرية ضمن مشروع "مركز القبلتين الحضاري" الذي تنفّذه هيئة تطوير المدينة المنورة بهدف إعادة تأهيل المناطق المحيطة بالجامع، ومعالجة حالات التشوّه البصري، وحماية النسيج والمواقع الحضرية، وتنمية الأنشطة الاجتماعية والثقافية، وتعزيز القيمة التاريخية، وتحقيق التنمية العمرانية في الموقع، وإيجاد عناصر عمرانية جاذبة في نطاق المشروع.