بدءًا من 13 فبراير.. ارتفاع بأسعار App Store بالمملكة المتحدة ومصر ودول أخرى

أعلنت شركة Apple عن ارتفاع في أسعار متجر التطبيقات App Store في المملكة المتحدة والعديد من البلدان الأخرى، بدءًا من 13 فبراير، لافتة إلى أنه سيتم تنفيذ التغييرات بسبب التحولات في الضرائب وأسعار صرف العملات الأجنبية.
وسترتفع أسعار التطبيقات والشراء داخل التطبيق في دول "كولومبيا ومصر والمجر ونيجيريا والنرويج وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة”، وستنخفض الأسعار في أوزبكستان بسبب انخفاض بنسبة ثلاثة بالمائة في ضريبة القيمة المضافة.
وكشفت "آبل" عن أنه لن يكون هناك تغيير بالأسعار في أيرلندا ولوكسمبورغ وسنغافورة وزيمبابوي، ولكن سيتم تعديل العائدات بشكل طفيف بسبب تغييرات ضريبة القيمة المضافة حسب التالي:
- أيرلندا: تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة على الصحف والدوريات الإلكترونية من 9٪ إلى 0٪.
- لوكسمبورغ: تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة من 17٪ إلى 16٪.
- سنغافورة: زيادة معدل ضريبة السلع والخدمات من 7٪ إلى 8٪.
- زيمبابوي: زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة من 14.5٪ إلى 15٪.
وقالت شركة Apple: بحلول نهاية شهر يناير إنه من المقرر سيكون هناك زيادة العائدات للمطورين المحليين الذين يبيعون في كمبوديا وقيرغيزستان وإندونيسيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وطاجيكستان وتايلاند وأوزبكستان.
جدير بالذكر أن Apple أعلنت في ديسمبر الماضي عن خطط لتزويد المطورين بـ700 نقطة سعر إضافية لتطبيقات App Store؛ مما يسمح بمزيد من التباين في أسعار App Store، وسيكون من الممكن أن تصل أسعار التطبيقات إلى 29 سنتًا أو تصل إلى 10000 دولار، ومن المقرّر تنفيذ هذه التغييرات لجميع التطبيقات في ربيع 2023م.