بدءًا من 13 فبراير.. ارتفاع بأسعار App Store بالمملكة المتحدة ومصر ودول أخرى

جدير بالذكر أن Apple أعلنت في ديسمبر الماضي عن خطط لتزويد المطورين بـ700 نقطة سعر إضافية لتطبيقات App Store‌؛ مما يسمح بمزيد من التباين في أسعار App Store‌، وسيكون من الممكن أن تصل أسعار التطبيقات إلى 29 سنتًا أو تصل إلى 10000 دولار، ومن المقرّر تنفيذ هذه التغييرات لجميع التطبيقات في ربيع 2023م.