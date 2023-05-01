"هيئة الاتصالات" تدعو العموم لتقديم مرئياتهم حول تنظيمات الوصول لمحتوى الإنترنت المستضاف محليًّا

وحثت الهيئة المهتمين والعموم إلى إبداء مرئياتهم، وتقديم اقتراحاتهم، انطلاقًا من اهتمامها بتحقيق الوضوح والشفافية، وإشراك جميع الجهات ذات العلاقة من مقدمي خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت في المملكة، ومقدمي خدمات مراكز البيانات، إضافة إلى مقدمي محتوى الإنترنت المحليين والدوليين.