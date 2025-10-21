مرور مكة يُغلق جسر الشرائع باتجاه الطائف الجمعة المقبلة لأعمال صيانة شاملة

أعلنت إدارة مرور العاصمة المقدسة، بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة، عن إغلاق جسر الشرائع الشامل باتجاه الطائف، وتحويل الحركة المرورية إلى الطريق المحاذي للجسر، مع إغلاق كامل للتقاطع الواقع أسفل الجسر، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025م، الموافق 2 جمادى الأولى 1447هـ.