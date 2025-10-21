مرور مكة يُغلق جسر الشرائع باتجاه الطائف الجمعة المقبلة لأعمال صيانة شاملة

أعلنت إدارة مرور العاصمة المقدسة، بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة، عن إغلاق جسر الشرائع الشامل باتجاه الطائف، وتحويل الحركة المرورية إلى الطريق المحاذي للجسر، مع إغلاق كامل للتقاطع الواقع أسفل الجسر، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025م، الموافق 2 جمادى الأولى 1447هـ.
ويأتي هذا الإغلاق بهدف تنفيذ أعمال صيانة ومعالجة شاملة لضمان سلامة الطريق ورفع كفاءته التشغيلية، ضمن جهود الجهات المعنية لتحسين البنية التحتية المرورية بالعاصمة المقدسة.
ودعت الإدارة مستخدمي الطريق إلى استخدام الطرق البديلة خلال فترة الإغلاق، مشددة على أهمية الالتزام بالتعليمات المرورية والتعاون مع الفرق الميدانية لضمان انسيابية الحركة وتقليل الازدحام.