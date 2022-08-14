طيران ناس يضاعف أداءه التشغيلي خلال النصف الأول لعام 2022 ويسجل نمواً متسارعاً بنسبة %120 في عدد المسافرين

وبالتزامن مع رفع عدد طلبياته من الطائرات؛ أعلن طيران ناس في وقت سابق فتح باب التقديم في برنامج "طياري المستقبل" لتخريج 100 مساعد طيار، في التقديم الأضخم من نوعه في المملكة، وذلك بعد تحقيقه نسبة توطين بلغت 100% لوظيفة مساعدي الطيارين، حيث تقدم نحو 1000 شاب وشابة سعوديي الجنسية للبرنامج، الذي تخرج منه قرابة 200 طيار حتى الآن، والذي يطمح إلى زيادة أعدادهم خلال السنوات المقبلة.