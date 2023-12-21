مزاد "تيجان الدمام" نقطة تحول هامة لحي الشعلة بالدمام

ومع إعلان شركة "أدير العقارية" عن موعد المزاد، انطلقت التكهنات في المنطقة الشرقية عن صاحب النصيب الوافر الذي سيتمَّلك هذه الأرض الرحبة التي تمتد على مساحة 220,797 مترًا مربعًا، وتستقر في موقعٍ متميزٍ غرب مدينة الدمام على حدود مدينة الظهران الفاتنة، بجوار مركز الملك عبدالعزيز الثقافي "إثراء"، ومستشفى العيون التخصصي، على مقربة من وست إفنيو مول، و(لايف بارك)، وشركة أرامكو السعودية، ومجمع النخيل مول، ومجموعة من المنشآت الحكومية التي تتمركز على جانبي طريق الجبيل الظهران الجبيل السريع، مما يجعل من موقع هذه التحفة النفيسة فُرصة ذهبية نادرة الوجود.