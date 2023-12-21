مزاد "تيجان الدمام" نقطة تحول هامة لحي الشعلة بالدمام

سيشكل مزاد "تيجان الدمام" المُزمع إقامته يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023م في قاعة المها بفندق كمبينسكي العثمان بمدينة الخُبر؛ نقطة تحول هامة لحي الشعلة بالدمام الذي يحتضن هذه الأرض الفضاء النموذجية، التي ستكون بعد الانتهاء من تطويرها تحفة عمرانية فريدة من نوعها تخطف الأنظار باستراتيجية موقعها، وتنوع استخداماتها.
ومع إعلان شركة "أدير العقارية" عن موعد المزاد، انطلقت التكهنات في المنطقة الشرقية عن صاحب النصيب الوافر الذي سيتمَّلك هذه الأرض الرحبة التي تمتد على مساحة 220,797 مترًا مربعًا، وتستقر في موقعٍ متميزٍ غرب مدينة الدمام على حدود مدينة الظهران الفاتنة، بجوار مركز الملك عبدالعزيز الثقافي "إثراء"، ومستشفى العيون التخصصي، على مقربة من وست إفنيو مول، و(لايف بارك)، وشركة أرامكو السعودية، ومجمع النخيل مول، ومجموعة من المنشآت الحكومية التي تتمركز على جانبي طريق الجبيل الظهران الجبيل السريع، مما يجعل من موقع هذه التحفة النفيسة فُرصة ذهبية نادرة الوجود.
وفي تعليقه على طرح هذه الأرض للبيع في مزاد علني، قال متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة "أدير العقارية": يعتبر مزاد "تيجان الدمام" فرصة ربما لن تتكرر، لبدء استثمار عقاري ناجح في حي الشعلة ذو الكثافة العمرانية المرتفعة والنشاط التجاري المتزايد، والذي يحتل موقعاً متميزاً في قلب الدمام، المدينة الحيوية ذات المكانة الاقتصادية الرفيعة.
ويُضيف آل سعد: تستقطب أرض "تيجان الدمام" اهتمام المستثمرين لكونها أرض خام، رحبة المساحة متنوعة الاستخدام مُخصّصة للاستخدام التجاري السكني، والسكني الاستثماري بارتفاع 3 أدوار، وهي تعتبر فرصة نموذجية لتطوير مشاريع سكنيّة وتجاريّة ضخمة ذات عوائد مالية مجزية، ضمن حي الشعلة مُتعدد المزايا، الذي يُعتبر البوابة المُثلى لدخول عالم الاستثمار العقاري بخطواتٍ واثقةٍ راسخة.