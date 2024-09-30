المرور: ضبط 1201 دراجة آلية مخالفة في حملة ميدانية شملت مختلف مناطق المملكة

وأشارت الإدارة إلى أن الحملة شملت أيضاً العاصمة المقدّسة التي سجّلت 25 مخالفة، ومنطقة عسير بـ 20 مخالفة، في حين تمّ ضبط 17 مخالفة في منطقة حائل، و13 مخالفة في منطقة الحدود الشمالية. وشملت الحملة كذلك منطقة القصيم بـ 11 مخالفة، ومنطقة تبوك بـ 4 مخالفات، بينما تم تسجيل 3 مخالفات في محافظة القريات، و2 في منطقة الجوف، فيما لم تسجل منطقة الباحة أيّ مخالفات.