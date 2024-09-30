المرور: ضبط 1201 دراجة آلية مخالفة في حملة ميدانية شملت مختلف مناطق المملكة

نفّذت الإدارة العامة للمرور، حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 28 سبتمبر 2024م. وأسفرت الحملة عن ضبط 1201 دراجة آلية مخالفة، ضمن جهود المرور المستمرة للحفاظ على السلامة المرورية وتطبيق الأنظمة.
ووفقاً للنتائج، تصدّرت محافظة جدة القائمة بـ 667 ضبطاً، تلتها محافظة الطائف بـ 108 ضبطيات، ثم المنطقة الشرقية بـ 106 ضبطيات، فيما شهدت منطقة الرياض ضبط 89 دراجة مخالفة، والمدينة المنوّرة 87 ضبطاً، بينما بلغ عدد الضبطيات في منطقة جازان 29 ضبطاً.
وأشارت الإدارة إلى أن الحملة شملت أيضاً العاصمة المقدّسة التي سجّلت 25 مخالفة، ومنطقة عسير بـ 20 مخالفة، في حين تمّ ضبط 17 مخالفة في منطقة حائل، و13 مخالفة في منطقة الحدود الشمالية. وشملت الحملة كذلك منطقة القصيم بـ 11 مخالفة، ومنطقة تبوك بـ 4 مخالفات، بينما تم تسجيل 3 مخالفات في محافظة القريات، و2 في منطقة الجوف، فيما لم تسجل منطقة الباحة أيّ مخالفات.
وأكّدت الإدارة العامة للمرور أن هذه الحملة تأتي في إطار جهودها لتعزيز الالتزام بأنظمة المرور، والحد من المخالفات التي تشكل خطراً على السلامة العامة، مشددة على أن الحملات الميدانية مستمرة لضبط المخالفين وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.