أمير حائل ونائبه يرفعان التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر

رفع الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل باسمه واسم أهالي المنطقة، خالص التهاني وصادق التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445 هـ.
وقال: "يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي منطقة حائل خالص التهاني وصادق التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى ما تحقق بفضل من المولى القدير من استمرار إنجازات الوطن على سائر الأصعدة ومنها الخدمات المقدمة للمعتمرين والتي سهلت عليهم أداء عباداتهم بيسر وسهولة".
ودعا الله بأن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة أعوامًا عديدة على مقامه الكريم والوطن في أمن ورخاء وأبنائه في حياة كريمة.
كما رفع أمير منطقة حائل خالص التهاني وصادق التبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1445 هـ.
وأعرب عن أصدق المشاعر والتهاني لسمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وبما تحقق من خدمات نوعية وخطط ناجحة سهلت على المعتمرين أداء عباداتهم بيسر وسهولة سائلاً المولى القدير أن يحفظ سموه وأن يمتعه بالصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة أعوامًا عديدة بالخير والمسرات في ظل هذه القيادة المباركة.
كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445 هـ.
وقال سموه: "أرفع لمقامكم خالص التهاني وصادق التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مقرونة بأسمى آيات الشكر والامتنان لما تحقق للوطن من إنجازات وخدمات مباركة للصائمين وللمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك سهلت عليهم أداء عباداتهم بيسر وسهولة، سائلاً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة أعوامًا عديدة لخادم الحرمين الشريفين "أيده الله" بأتم صحة وتوفيق والوطن في نماء ورخاء.
كما رفع التهاني والتبركات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بحلول عيد الفطر المبارك 1445 هـ .
وأعرب عن أصدق المشاعر والتهاني لسمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، منوهًا بما توليه القيادة من رعاية كريمة لأبناء الوطن خلال أدائهم لعباداتهم في شهر رمضان المبارك وما تحقق من نجاح الخطط الخدمية والأمنية والتنظيمية للمعتمرين، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على سموه أعوامًا مديدة والوطن في تطور ونماء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.