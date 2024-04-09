أمير حائل ونائبه يرفعان التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر

وأعرب عن أصدق المشاعر والتهاني لسمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، منوهًا بما توليه القيادة من رعاية كريمة لأبناء الوطن خلال أدائهم لعباداتهم في شهر رمضان المبارك وما تحقق من نجاح الخطط الخدمية والأمنية والتنظيمية للمعتمرين، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على سموه أعوامًا مديدة والوطن في تطور ونماء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.