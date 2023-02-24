شهد إقبالاً دولياً.. المملكة تختتم مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "أيدكس 2023"

واستقبل جناح المملكة خلال أيام المعرض عدداً من كبار الشخصيات والمسؤولين وقادة الصناعة بما في ذلك قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الفريق الركن الدكتور عيد بن عواض الشلوي، ووكيل رئيس أمن الدولة للموارد البشرية الفريق ناصر بن علي الصيخان، وأمين عام مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار ركن محمد بن سعيد المغيدي، وسفير المملكة العربية السعودية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، والملحق العسكري السعودي في أبو ظبي العميد الركن خالد الهاجري، وعدد من المسؤولين ومن المستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية والأمنية، بالإضافة إلى عددٍ من الوفود الرسمية على المستويين الإقليمي والدولي، والتي اطلعت على كافة أجنحة الشركات الوطنية المشاركة بالجناح السعودي وما احتوته من منتجات وطنية تفوق 200 منتج في مختلف مجالات قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية، بالإضافة إلى المجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، حيث تم استعراض أبرز ما توصل إليه قطاع الصناعات العسكرية من تطورات متسارعة على صعيد توطين الصناعات العسكرية ونقل التقنية.