سمو ولي العهد يلتقي ولي عهد دولة الكويت ويستعرضان أوجه العلاقات الأخوية

حضر اللقاء، الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق، الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.