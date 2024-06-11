سمو ولي العهد يلتقي ولي عهد دولة الكويت ويستعرضان أوجه العلاقات الأخوية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، اليوم، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد في دولة الكويت.
ورحب سمو ولي العهد، بولي عهد الكويت في المملكة، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر ولي عهد الكويت عن سعادته بزيارة المملكة، وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الآراء حول مجمل القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء، الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق، الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.
فيما حضر من الجانب الكويتي، الشيخ مشعل جراح صباح الحمد الصباح، الشيخ صباح فهد صباح الناصر الصباح، الشيخ أحمد سالم العلي السالم الصباح، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح، الشيخ مشعل جابر عبدالله الصباح، الشيخ مبارك عبدالله مبارك الصباح، الشيخ فراس سعود عبدالله علي المالك الصباح، والشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.