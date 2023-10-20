طيران ناس الراعي الرسمي للبطولة العربية للريشة الطائرة بالرياض ٢٠٢٤ التي يستضيفها وينظمها الاتحاد السعودي للريشة الطائرة

من جهته قال رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن: "إن استضافة البطولة العربية تعد هي الاستضافة الإقليمية الأولى للاتحاد والتي حظي بها الاتحاد خلال فترة عمل قصيرة منذ تأسيسه بعام ٢٠١٤ جاء ذلك نتيجة تميز الاتحاد وتحقيقه العديد من النجاحات والإنجازات المحلية والدولية والقارية والعالمية على المستوى المؤسسي والرياضي، كما أوضح ان استضافة المملكة للبطولة العربية للريشة الطائرة ممثلة بالاتحاد السعودي للريشة الطائرة تعد من أبرز مشاريع الاتحاد ضمن استراتيجيته التي يعمل من خلالها على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ باستضافة الأحداث الرياضية القارية والترويج للسياحة بالمملكة العربية السعودية ورفع نسبة ممارسي رياضة الريشة الطائرة بالمملكة".