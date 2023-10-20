طيران ناس الراعي الرسمي للبطولة العربية للريشة الطائرة بالرياض ٢٠٢٤ التي يستضيفها وينظمها الاتحاد السعودي للريشة الطائرة

وقع طيران ناس الناقل الوطني الرائد في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط عقد رعاية للاتحاد السعودي للريشة الطائرة خلال البطولة العربية لعام ٢٠٢٤ المقامة بالرياض.
وبموجب العقد سيقدم طيران ناس خدمات النقل الجوي خلال استضافة الاتحاد للبطولة العربية للريشة الطائرة لعام ٢٠٢٤ وبالمقابل سيمنح العقد طيران ناس فرصاً تسويقية واسعة لعلامتها التجارية داخل ملاعب الاتحاد السعودي للريشة عبر عدد من نقاط الاتصال والإعلانات خلال مسابقات الاتحاد المختلفة، وعلى المنصات الإعلامية الرقمية التابعة للاتحاد.
ووقع العقد في مقر طيران ناس في الرياض، كل من مدير عام الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي في طيران ناس وليد بن عوضىة الأحمد، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للريشة الطائرة، مقرن بن محمد المقرن.
وبهذه المناسبة أوضح وليد الأحمد أن عقد الرعاية الجديدة تؤكد التزام طيران ناس بتبني مبادرات مستديمة الأثر على المجتمع ودعم أهداف رؤية السعودية 2030، الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للرياضة الاحترافية، لاسيما مع النهضة التاريخة التي تشهدها المملكة خلال المرحلة الحالية في الرياضة وفي جميع المجالات.
من جهته قال رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن: "إن استضافة البطولة العربية تعد هي الاستضافة الإقليمية الأولى للاتحاد والتي حظي بها الاتحاد خلال فترة عمل قصيرة منذ تأسيسه بعام ٢٠١٤ جاء ذلك نتيجة تميز الاتحاد وتحقيقه العديد من النجاحات والإنجازات المحلية والدولية والقارية والعالمية على المستوى المؤسسي والرياضي، كما أوضح ان استضافة المملكة للبطولة العربية للريشة الطائرة ممثلة بالاتحاد السعودي للريشة الطائرة تعد من أبرز مشاريع الاتحاد ضمن استراتيجيته التي يعمل من خلالها على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ باستضافة الأحداث الرياضية القارية والترويج للسياحة بالمملكة العربية السعودية ورفع نسبة ممارسي رياضة الريشة الطائرة بالمملكة".
ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية بأكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
الجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي للريشة الطائرة هو الجهة الرسمية التي ترعى رياضة الريشة في المملكة العربية السعودية والتي تمثل المملكة محليا وخليجيا وعربيا وإقليميا ودوليا وآسيويا وعالميا في كافة المسابقات والدورات الرياضية لرياضة الريشة الطائرة تحت مظلة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ووزارة الرياضة.
هذا وقد نجح الاتحاد بتحقيق العديد من الإنجازات المحلية والدولية والقارية والعالمية حيث فاز بجائزة أفضل اتحاد بالعالم المقدمة من الاتحاد الدولي للريشة الطائرة لعام ٢٠٢١، كما أن الاتحاد نجح بتحقيق العديد من الاسهامات لتطوير رياضة الريشة الطائرة ونشرها وزيادة عدد ممارسيها بالمملكة من خلال تسجيل اللعبة بأكثر من ١٠٠ نادي ليمارسها ما يقارب ١٥٠ ألف ممارس وممارسة.
كما أقام ١٢٠ بطولة لمختلف الفئات السنية شارك بها ١٦٠٠ لاعب ولاعبة وعمل على تأهيل أكثر من ٧٠٠ مدرب ومدربة للعبة بالإضافة لتأهيل ١٥٠ حكم وحكمة من خلال أكثر من ١٣٠ برنامج تدريبي لتأهيل المدربين والحكام كما أن المنتخب السعودي حظي بالعديد من المشاركات الخارجية بما يقارب ٦٠ مشاركة حقق خلالها ٢٤ ميدالية ملونة اسيويا ودوليا وإقليمياً.