"كافد" يحصد شهادة "سمارت سكور" للأحياء الحضرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يأتي هذا التقدير بعد خضوع "كافد" لعملية تقييم واعتماد صارمة بدأت في سبتمبر 2023، حيث أعلنت "وايرد سكور" إثرها خلال معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض، أن "كافد" حقق معايير الاعتماد المسبقة للحصول على شهادة "سمارت سكور" للأحياء الحضرية.