"إغاثي" الملك يوزع 100 أضحية بمحافظة المهرة اليمنية

ويهدف المشروع إلى مساعدة الأسر المحتاجة من النازحين خلال عيد الأضحى من خلال توزيع لحوم الأضاحي بمقدار نصف أضحية لكل أسرة، يستفيد منه 4 آلاف أسرة بواقع 28.000 فرد في محافظات عدن وحضرموت والمهرة ومأرب.