علامة HONOR تعلن عن رعايتها لمسابقة إجادة اللغة الصينية بعنوان "جسر اللغة الصينية" في المملكة العربية السعودية

أعلنت HONOR العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا عن رعايتها الرسمية للنسخة الـ 23 لمسابقة إجادة اللغة الصينية التي تأتي باسم "جسر اللغة الصينية" في المملكة العربية السعودية.
وتجري هذه المسابقة بتنظيم من معهد كونفشيوس في جامعة الأمير سلطان. وتوضح هذه المسابقة تفاني الشركة في تشجيع تعلم وتدريس ودعم الأنشطة الثقافية عبر عدة أوساط متعددة، وقد اختارت HONOR جامعة الأمير سلطان لعقد هذا الحدث الهام.
وتسعى هذه المسابقة لأن تمُد طلبة الجامعات في السعودية الذين يتعلمون الصينية بالفرصة لإبراز مهاراتهم في اللغة الصينية، وتهدف المسابقة أيضاً لأن تحفز حماسهم واهتمامهم بتعلم اللغة الصينية وتحسين فهمهم للغة الصينية والثقافة الصينية بشكل عام. ومن خلال فعاليات هذه المسابقة سيتم اختيار أحد المرشحين للمشاركة في النسخة 23 لمسابقة " جسر اللغة الصينية " للطلبة الأجانب والتي ستعقد في الصين. وبالإضافة لرعايتها للمسابقة فإن HONOR ستهدي المتسابقين عدة منتجات من منتجات HONOR المتميزة.
وصرح السيد جيري، مدير شركة HONOR في المملكة العربية السعودية. "نحن متحمسون لأن نكون جزءًا من هذه المسابقة المرموقة والتي تكافئ من يعملون بجد واجتهاد لتعلم اللغة والثقافة الصينية" وأضاف أيضاً "لطالما كانت HONOR من الداعمين للمبادرات المحلية في المملكة العربية السعودية، وستساعد تلك المسابقات على تكوين علاقات أقوى للمجتمعات المحلية"
كما صرح رئيس الجامعة الدكتور/ أحمد صالح اليماني "ببالغ التقدير نشكر شركة HONOR على رعايتها لتلك المسابقة ذات الأثر الكبير على الثقافة الصينية" كما أضاف "نحن نطمح لأن نحتفل بالتنوع الثقافي واللغوي بمساعدة HONOR، كما أننا نود أن نسلط الضوء على العديد من طلبة الكليات في المملكة السعودية العربية الذين لم يتخذوا قرار تعلم الثقافات الأخرى فحسب، بل كانت لهم مشاركة فعالة في فهم وممارسة تلك الثقافات بشكل فعال"
ويأتي تعاون HONOR مع جامعة الأمير سلطان لرعاية هذه المسابقة بعد التعاون القريب لرعاية المسابقة الفنية "نحلم ونحقق" والتي كانت في جامعة الأمير سعود، وتتوافق هذه المسابقة مع رؤية HONOR لإطلاق العنان للمهارات السعودية لإبراز إبداعاتهم ومهاراتهم الفنية.