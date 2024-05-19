علامة HONOR تعلن عن رعايتها لمسابقة إجادة اللغة الصينية بعنوان "جسر اللغة الصينية" في المملكة العربية السعودية

كما صرح رئيس الجامعة الدكتور/ أحمد صالح اليماني "ببالغ التقدير نشكر شركة HONOR على رعايتها لتلك المسابقة ذات الأثر الكبير على الثقافة الصينية" كما أضاف "نحن نطمح لأن نحتفل بالتنوع الثقافي واللغوي بمساعدة HONOR، كما أننا نود أن نسلط الضوء على العديد من طلبة الكليات في المملكة السعودية العربية الذين لم يتخذوا قرار تعلم الثقافات الأخرى فحسب، بل كانت لهم مشاركة فعالة في فهم وممارسة تلك الثقافات بشكل فعال"