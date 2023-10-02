إيواء وخصومات وخدمات.. 6 حقوق لكِبار السن بالمملكة ومزايا تكشفها "شؤون الأسرة"

وتابع: "تقوم كل جهة حكومية يندرج تحت نطاق خدماتها كِبار السن بتخصيص مسارٍ مخصّصٍ لكِبار السن وأماكن جلوس خاصّة لهم"، مشيراً إلى أنه "إذا عجز العائل عن توفير نفقة رعاية كبير السن المحتاج، ولم يكن في أسرته مَن هو قادرٌ على إعالته، فيُصرف له ما يساعده على ذلك".