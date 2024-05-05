"سباهي" يطلق مشروع ترجمة أدلة معاييره إلى اللغة العربية

أطلق المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، مشروع ترجمة أدلة معايير "سباهي" إلى اللغة العربية؛ وذلك دعمًا وتعزيزًا لنشر ثقافة جودة الرعاية الصحية باللغة العربية في كل القطاعات الصحية والمجتمع.
وأوضح مدير عام المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية الدكتور سالم الوهابي، أن المشروع يستهدف تشجيع تعريب الكتب والمصطلحات العلمية والطبية؛ وذلك للوصول إلى جمهور أكبر من مستفيدي خدمات الرعاية الصحية في المملكة، وهو ما يثري حركة التعريب ويغذيها بمحتوى عربي متنوع في مجال الرعاية الصحية.
وأضاف "الوهابي" أن مشروع ترجمة أدلة سباهي؛ يعزز ويطور من جودة تقديم الخدمات الصحية، ويمكّن من المعرفة الدقيقة لكل المتطلبات باللغة العربية؛ مما يُبرز ويسهم في انتشار كل الأدلة المرجعية على نطاق واسع.