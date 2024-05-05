"سباهي" يطلق مشروع ترجمة أدلة معاييره إلى اللغة العربية

وأوضح مدير عام المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية الدكتور سالم الوهابي، أن المشروع يستهدف تشجيع تعريب الكتب والمصطلحات العلمية والطبية؛ وذلك للوصول إلى جمهور أكبر من مستفيدي خدمات الرعاية الصحية في المملكة، وهو ما يثري حركة التعريب ويغذيها بمحتوى عربي متنوع في مجال الرعاية الصحية.