سحب ممطرة تؤثر على أجزاء متفرقة من غرب وجنوب غرب المملكة بما فيها منطقة المدينة المنورة

وتشير آخر مخرجات الخرائط الجوية، إلى استمرار فرص الأمطار خلال الساعات القادمة والليل في أجزاء متفرقة من المملكة، وامتدادها إلى أجزاء من وسط وشمال وشمال شرق المملكة مع ساعات الفجر وصباح اليوم الأربعاء.