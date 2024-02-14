سحب ممطرة تؤثر على أجزاء متفرقة من غرب وجنوب غرب المملكة بما فيها منطقة المدينة المنورة

تُظهر أحدث صور الأقمار الاصطناعية في مركز "طقس العرب"، سحبًا ممطرة يتخللها بعض السحب الركامية، تؤثر على بعض المناطق غرب وجنوب غرب المملكة بما فيها أجزاء من منطقة المدينة المنورة.
وتشير آخر مخرجات الخرائط الجوية، إلى استمرار فرص الأمطار خلال الساعات القادمة والليل في أجزاء متفرقة من المملكة، وامتدادها إلى أجزاء من وسط وشمال وشمال شرق المملكة مع ساعات الفجر وصباح اليوم الأربعاء.
وتستمر الفرص لتشكّل سحب ممطرة في مناطق مختلفة يتخللها بعض السحب الركامية، وتشمل أجزاء من مرتفعات غرب وجنوب غرب المملكة ومنطقة تبوك وأجزاء من المناطق الشمالية والشرقية.