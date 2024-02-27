"وزير النقل" يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام "الخطوط الحديدية"

وأوضح الجاسر أن قطاع الخطوط الحديدية يشهد تقدّمًا كبيرًا من خلال العديد من المبادرات والمشاريع، كما سجلّ نموًا قياسيًا في أعداد الركاب والبضائع خلال العام 2023، إذ تجاوز عدد المستفيدين 11.2 مليون راكب بنسبة زيادة 55% مقارنة بالعام السابق، كما تم نقل 24.7 مليون طن من البضائع والمعادن بنسبة زيادة 6%؜ .