أوله استقرار ورتابة.. "المسند": نحن في بداية "الخريف".. والموسم المطري منتصف أكتوبر

ولفت إلى أن مخرجات العلم حتى الآن لا تستطيع على وجه الدقة والثقة التنبؤ.. كيف سيكون موسمنا المطري القادم؟ هل هو ممطرٌ أم جافٌ؟ نظراً لصعوبة التنبؤ بحركات الكتل الهوائية والمنخفضات الجوية المؤثرة في أرض السعودية، ووفقاً للتجربة الميدانية والمراقبة الآنية، فإن أفضل فترة يطمئن المتنبئ لنتائجها -إلى حد ما- هي خمسة أيام فقط، أما أكثر من ذلك، فتبدأ نسبة الثقة تتهاوى.