أوله استقرار ورتابة.. "المسند": نحن في بداية "الخريف".. والموسم المطري منتصف أكتوبر

أوضح نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ أننا في بداية فصل #الخريف، وهو فصل انتقالي، أوله يتسم بالاستقرار النسبي والرتابة إلى حد ما.
وأضاف "المسند"؛ قريباً من منتصف أكتوبر تبدأ -عادة- أنظمة الموسم المطري، وحالات عدم الاستقرار تأخذ أماكنها المعتادة، عبر تشكُّل المنخفضات الجوية المتوسطية ومنخفضات البحر الأحمر (السودان) الجالبة -بإذن الله- للأمطار، والمؤثرة في أجواء #السعودية.
ولفت إلى أن مخرجات العلم حتى الآن لا تستطيع على وجه الدقة والثقة التنبؤ.. كيف سيكون موسمنا المطري القادم؟ هل هو ممطرٌ أم جافٌ؟ نظراً لصعوبة التنبؤ بحركات الكتل الهوائية والمنخفضات الجوية المؤثرة في أرض السعودية، ووفقاً للتجربة الميدانية والمراقبة الآنية، فإن أفضل فترة يطمئن المتنبئ لنتائجها -إلى حد ما- هي خمسة أيام فقط، أما أكثر من ذلك، فتبدأ نسبة الثقة تتهاوى.