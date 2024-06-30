طيران ناس يطلق أول برنامج في المملكة لتأهيل طواقم الضيافة الجوية للتواصل بلغة الإشارة

ويهدف البرنامج لتمكين طواقم الضيافة الجوية في طيران ناس من التواصل الفعال مع الضيوف المسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. وركز البرنامج التأهيلي على إجادة استخدام لغة الإشارة حيث اشتملت المواد التدريبية في البرنامج على مراحل التعامل مع الركاب، بدءًا من الترحيب وتسجيل الصعود للطائرة إلى الخدمة أثناء الرحلة بما فيها إجراءات السلامة والتوديع عند الوصول، بما يعزز قدرات طواقم الضيافة الجوية على تقديم أفضل تجربة سفر.