44 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة.. والسودة الأدنى

وتشير توقعات المركز بمشيئة الله تعالى إلى استمرار الفرصة المهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق: (نجران، حائل، جنوب منطقة الرياض)، كما لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.