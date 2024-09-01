44 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة.. والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأحد.
وأوضح المركز أن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة 44 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 13 درجة فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم: 43 مئوية في الأحساء، و42 درجة في الدمام والخرج ووادي الدواسر وحفر الباطن والدهناء والتنهات والصمان.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ13 درجة، تليها أبها 17 درجة، والباحة وطريف 18، والطائف 21 مئوية.
وتشير توقعات المركز بمشيئة الله تعالى إلى استمرار الفرصة المهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق: (نجران، حائل، جنوب منطقة الرياض)، كما لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.