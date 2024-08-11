شاهد وبشكلٍ حي سنة 376 قبل الميلاد.. صورة عن "سديم الحجاب" يرسمها "المسند"

وأردف: يُقدّر عمر السديم بنحو 8 آلاف سنة، يقول الله تعالى: {أَأَنْتُمْ} أيها البشر {أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ} ذات الجرم العظيم، والخلق القوي، والارتفاع الباهر {بَنَاهَا} الله، مشيراً إلى أن صورة السديم التُقطت بوساطة تلسكوب هابل الفضائي، والله أعلم.