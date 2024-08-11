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شاهد وبشكلٍ حي سنة 376 قبل الميلاد.. صورة عن "سديم الحجاب" يرسمها "المسند"

"هياكل متشابكة من الغاز والغبار تتوهج بألوان زاهية لتأينها بإشعاع الانفجار النجمي"
شاهد وبشكلٍ حي سنة 376 قبل الميلاد.. صورة عن "سديم الحجاب" يرسمها "المسند"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ أن "سديم الحجاب-Veil Nebula" هو بقايا انفجار "نجم مستعر أعظم-Supernova" في مجرتنا درب التبانة.

وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن السديم يتكوّن من هياكل متشابكة من الغاز والغبار تتوهج بألوانٍ زاهية نتيجة تأينها بالإشعاع الناجم عن الانفجار النجمي.

وأضاف: يقع على بُعد نحو 2400 سنة ضوئية من الأرض، بمعنى أنك عندما تشاهده عبر التلسكوب فأنت تشاهد وبشكلٍ حي سنة 376 قبل الميلاد.. { فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ} .

وأردف: يُقدّر عمر السديم بنحو 8 آلاف سنة، يقول الله تعالى: {أَأَنْتُمْ} أيها البشر {أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ} ذات الجرم العظيم، والخلق القوي، والارتفاع الباهر {بَنَاهَا} الله، مشيراً إلى أن صورة السديم التُقطت بوساطة تلسكوب هابل الفضائي، والله أعلم.

الأرصاد
عبدالله المسند
سديم الحجاب

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