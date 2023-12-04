"الحقيل" يعتمد المخطط الإعلاني لجيزان.. بهدف تقديم هوية يراعيها المستثمرون

وبيّن الغزواني؛ أن المخطط راعى عدداً من الجوانب المهمة، مثل توحيد الهوية البصرية للوحات الإعلانية بما يتناسب مع الهوية العمرانية للمنطقة، وتحديد الأعداد المناسبة منها لضمان عدم إحداث تلوّث بصري من تكدّس اللوحات الإعلانية في بعض التقاطعات بتمكين شرائح إعلانية جديدة، وتحديد مناطق رقمية لتحويلها إلى معالم رئيسة للمدينة مستقبلاً بأعداد مناسبة من اللوحات تضفي بُعداً جمالياً للمدينة وتمنع من الانتشار العشوائي لها في الطرق والشوارع، حيث تضمن تخصيص 157 لوحة إعلانية بمدينة جيزان، و52 لوحة للشرائح الجديدة، وتضمين عناصر المدن الذكية في مختلف الوسائل الإعلانية، وتصميم الهوية الإعلانية للمدينة، مؤكداً أن تنفيذ أهداف المخطط سيسهم في تعزيز مكانة جيزان كرافد استثماري واقتصادي مهم في المملكة.