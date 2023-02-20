مدير "بيئة مكة" يعلن جاهزية المسالخ وفق المعايير الصحية واستعدادها لاستقبال رمضان

أعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلف المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، عن جاهزية المسالخ بالمنطقة وفق أفضل المعايير الصحية واستعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وأشار إلى أن الجولات الرقابية والتفتيشية مستمرة، في أسواق النفع العام والمسالخ في منطقة مكة المكرمة، لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في السوق، ومستوى النظافة بشكل عام؛ وأوضح أن الجولات تهدف إلى مراقبة السوق وتطبيق المخالفات بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات.
وبيَّن أن لجنة تنظيم وتوطين سوق الخضار والفواكه المركزي تعمل على إعادة ضبط الأسعار ومنع العمالة المخالفة، وأكد على استمرار أعمال الرقابة على الحراجات لمنع ظاهرة ممارسة بيع العمالة المخالفة.
وأكد "الخليف" أن الفرق الفنية الميدانية تواصل أعمالها وجولاتها التفتيشية مع الجهات ذات العلاقة على أسواق الجملة للخضار بالعاصمة المقدسة، حيث تم أخذ عينات عشوائية من المنتجات الزراعية وإرسالها لمختبرات الوزارة؛ للتأكد من سلامتها وجودتها.
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات كافة بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لتلبية احتياجات مرتادي المسالخ خلال رمضان والتي تمثل في رفع جاهزية القصابين لتخفيف معاناة الصائمين وتجنب الازدحام المتوقع على المسالخ خلال شهر رمضان.
وأوضح أن هناك خططاً تنظيمية لتشغيل المسالخ قصيرة وبعيدة المدى، عبر خطة عمل وتوزيع العمالة والجزارين وتنظيم ورديات العمل، وأكد أنه سيكون هناك تكثيف للرقابة ومراقبة لطريقة التخلص من المخلفات والمعدات والآليات المستخدمة.