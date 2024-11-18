قمة "العشرين".. "الفضلي": الأمن الغذائي يتطلب استدامة نظم الإنتاج وجذب الاستثمارات

وشدد على الجهود التي تبذلها المملكة في التصدي لتحديات الأمن الغذائي، مبينًا أن الوزارة نفذت عددًا من الاستراتيجيات والبرامج لمواجهة تحديات التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي، ومنها (برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة)؛ بهدف تمكين صغار المزارعين والمجتمعات الريفية من زيادة معدلات إنتاجهم، الذي كان له بالغ الأثر على أكثر من (120) ألف مستفيد خلال عام 2023م، وما زال يستهدف الوصول إلى أكثر من (200) ألف مستفيد بحلول عام 2026م، كما عملت الوزارة على تسهيل الوصول إلى التمويل ورفع نسبته بمعدل (75%) خلال الأربع سنوات الماضية؛ لتعزيز الأنشطة الزراعية، مما أدى إلى رفع الناتج المحلي الزراعي في المملكة بنسبة (35%).