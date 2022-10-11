"سلطان بن سلمان" يجتمع باللجنة العلمية للمؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل

وأكدت اللجنة العلمية الانتهاء من أعمال المراجعة والتحكيم للمشاركات في جميع المجالات ومحاور المؤتمر، كما يُذكر أن المؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل ينعقد برعاية سامية من خادم الحرمين الشريفين في الفترة من 4-7 من ديسمبر العام الحالي في جامعة الفيصل بالرياض، وبمشاركة نخبة كبيرة من العلماء والباحثين والمختصين بقضايا الإعاقة من داخل المملكة وخارجها تحت شعار "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الطفولة إلى الشباب بين البحث والتطبيق".