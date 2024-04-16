"تعليم مكة المكرمة" يبدأ المقابلات لـ"182" مرشحًا ومرشحة للوظائف التعليمية.. غدًا

تبدأ الإدارةُ العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية التعاقدية للعام الدراسي 1446هـ؛ إجراءَ المقابلات الشخصية ومطابقة المستندات الرسمية لـ"182" مرشحًا ومرشحة بدءًا من الأربعاء 8 شوال 1445هـ.
وجندت الإدارةُ العامة للتعليم في المنطقة عددًا من اللجان لتيسير العمل، كما زُودت هذه اللجان باحتياجاتها من التقنيات والتجهيزات لتسهيل عملية المقابلات.
وطالبت الإدارة العامة للتعليم المرشحين والمرشحات بإحضار أصول: "الهوية الوطنية، وثيقة التخرج، السجل الأكاديمي، شهادة معادلة خريجي الجامعات من خارج المملكة العربية السعودية، ترجمة السجل الأكاديمي، الوثيقة في حال كان أحدهما بلغة غير عربية، الرخصة المهنية".
وأوضحت الإدارةُ العامة للتعليم مكانَ المقابلة المحددة في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الأربعاء - الخميس - الأحد، الموافق 8-12/ 10/ 1445هـ، في قاعة المعارض "مبنى التعليم سابقًا" بالنسبة للبنات، والمبنى الرئيسي لإدارة التعليم "العزيزية" بالنسبة للبنين.