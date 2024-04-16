"تعليم مكة المكرمة" يبدأ المقابلات لـ"182" مرشحًا ومرشحة للوظائف التعليمية.. غدًا

وطالبت الإدارة العامة للتعليم المرشحين والمرشحات بإحضار أصول: "الهوية الوطنية، وثيقة التخرج، السجل الأكاديمي، شهادة معادلة خريجي الجامعات من خارج المملكة العربية السعودية، ترجمة السجل الأكاديمي، الوثيقة في حال كان أحدهما بلغة غير عربية، الرخصة المهنية".