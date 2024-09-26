قواعد اللعبة تغيرت في المنطقة.. "الساعد": إذا لم يفهم "نصر الله" رسالة اغتيال "هنية الغامضة" فهو يكتب نهايته بيده

وفي مقاله "يا «نصر الله» هل تتذكر رسالة غازي كنعان؟" بصحيفة "عكاظ"، يبدأ "الساعد" كعادته من التاريخ، مذكرًا حسن نصر الله بأهمية الرسالة التي تلقاها منذ 34 عامًا، وجعلته يوقف الصراع مع ميليشيات أمل الشيعية، يقول "الساعد": "في العام 1988م، اندلع صراع نفوذ دامٍ بين تنظيم حزب الله ومليشيا أمل الشيعيتين، حينها كان حزب الله يتشكّل في طوره النهائي بعدما خرج من رحم تنظيمات إرهابية صغيرة ومتجزئة، دارت المعارك الطاحنة بين الحركتين في مناطق نفوذ الطرفين، في محاولة للاستحواذ على الورقة الشيعية في لبنان، في وقت كانت إيران تضخ ما يسمى بتصدير الثورة إلى العالم ومنه لبنان.. كانت الحرب الأهلية اللبنانية تلفظ أنفاسها الأخيرة، وكان السعوديون يعملون بتنسيق لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي دمرت لبنان تماماً، وكان السوريون متعاونين في هذا الملف، وفِقَ السعوديين، وامتن اللبنانيون العقلاء لتلك الجهود السعودية الكبيرة".